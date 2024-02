Rozbita zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się produkcją papierosów! Data publikacji 23.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie zatrzymali 10 osób w wieku od 34 do 75-lat, spośród których 5 usłyszało zarzuty udziału w grupie przestępczej. Śledczy szacują, że członkowie grupy wyprodukowali blisko 700 000 sztuk papierosów bez akcyzy. Zabezpieczyliśmy ponad 100 000 sztuk nielegalnych papierosów oraz 750 kg krajanki tytoniowej. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Do realizacji sprawy dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem i dystrybucją wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy doszło na terenie woj. mazowieckiego. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie zatrzymali na terenie Warszawy łącznie 10 osób w wieku od 34 do 75-lat, w tym 2 obywateli Armenii. Działania realizowane były pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych oraz miejsc służących grupie jako magazyny i pomieszczenia produkcyjne zabezpieczyliśmy linie służącą do produkcji papierosów, różnego rodzaju opakowań na papierosy, a także ponad 100 000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 750 kg krajanki tytoniowej. Wszyscy zatrzymani w tej sprawie zostali przewiezieni do Lublina i osadzeni w policyjnym areszcie. Wśród zatrzymanych jest 44-latek bez stałego miejsca zamieszaknia, który kierował całym przestępczym procederem.

Jak wynika z ustaleń śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, zatrzymane osoby w okresie od maja do lipca ubiegłego roku produkowały oraz magazynowały na terenie Warszawy wyroby bezakcyzowe w postaci papierosów w ilości około 700 000 sztuk. Następnie papierosy trafiały na rynek. Uszczuplenie na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego cła, podatku akcyzowego i podatku Vat szacowane jest na blisko mln złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty popełniania przestępstw akcyzowych, a 5 osób: trzech mężczyzn w wieku 44, 59 i 75-lat i dwie kobiety w wieku 34 i 66-lat udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec 44-latka i 59-latka i z gminy Tłuszcz sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, wobec pozostałych 8 osób - poręczenia majątkowe, dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

