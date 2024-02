Policjanci z Wieruszowa odzyskali skradzionego we Wrocławiu busa wartego 165 tysięcy złotych Data publikacji 26.02.2024 Powrót Drukuj Dzięki szybkim i sprawnym działaniom wieruszowskich policjantów skradziony na terenie Wrocławia dostawczy ford został odzyskany. Sprawca kradzieży 38-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Poszkodowany wartość skradzionego mienia wycenił na kwotę 165 tysięcy złotych. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za czyn ten grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

22 lutego 2024 roku o godzinie 8:00 na stanowisko kierowania wieruszowskiej komendy zadzwonił mężczyzna z informacją, że drogą wojewódzką 482 w miejscowości Wieruszów porusza się skradziony na terenie Wrocławia pojazd marki Ford Transit. Oficer dyżurny natychmiast wysłał we wskazany rejon patrol „drogówki”, był w ciągłym kontakcie ze zgłaszającym, który monitorował trasę przejazdu samochodu. Policjanci sprawdzali nie tylko wskazaną drogę, ale także parkingi samochodowe.



W wyniku skrupulatnych działań policjantów z Wieruszowa i Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec, już kilkanaście minut od zgłoszenia na jednym z parkingów między zaparkowanymi pojazdami ciężarowymi wieruszowscy stróże prawa ujawnili skradzionego busa. Okazało się, że pojazdem kierował 38-letni mieszkaniec Wrocławia. Mężczyzna tłumaczył się policjantom, że pojazd jest firmowy i zatrzymał się na posiłek. Mieszkaniec powiatu wrocławskiego był trzeźwy i został zatrzymany, a następnie przekazany policjantom z Wrocławia. Dzięki szybkiej reakcji wieruszowskich policjantów skradziony samochód wart 165 tysięcy złotych został odzyskany i wrócił do właściciela.



38-latek usłyszał już prokuratorskie zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.



( KWP w Łodzi / kp)