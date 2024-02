Wzorowa postawa młodego policjanta Data publikacji 26.02.2024 Powrót Drukuj Godną naśladowania postawą wykazał się post. Mateusz Bielech, który w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbywa szkolenie zawodowe podstawowe. Młody policjant w czasie wolnym od służby na Dworcu Zachodnim w Warszawie znalazł kopertę ze znaczną ilością gotówki. Znalezione pieniądze trafiły do stołecznych policjantów z Komendy Rejonowej Policji III, którzy teraz ustalają właściciela zguby.

Ostatnie wydarzenia na Dworcu Zachodnim w Warszawie stanowią doskonały przykład zaangażowania i profesjonalizmu młodego policjanta post. Mateusza Bielecha, który odbywa szkolenie zawodowe podstawowe w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i jest funkcjonariuszem Komendy Stołecznej Policji.

W minionym tygodniu post. Mateusz Bielech, w czasie wolnym od służby, udowodnił, że policjant jest zawsze „na posterunku”. Idąc kładką dla pieszych na terenie Dworca Zachodniego przy Alejach Jerozolimskich, jego uwagę przykuła leżąca koperta. Po sprawdzeniu zawartości okazało się, że w środku są pieniądze. Działając odpowiedzialnie post. Bielech podjął natychmiastowe kroki, by odnaleźć właściciela zguby.

Pierwszym etapem było zgłoszenie znaleziska ochronie dworca, co pokazuje, że policjant nie zważał na własne plany i poświęcił swój czas, by postąpić zgodnie z wartościami mundurowych. Z uwagi na to, że nikt wcześniej nie zgłosił zgubienia pieniędzy funkcjonariusz udał się do jednej ze stołecznych KRP , gdzie przekazał znalezione pieniądze.

Przykład post. Bielecha jest dowodem na to, że profesjonalizm, odpowiedzialność i empatia to wartości, którymi kierują się funkcjonariusze policji każdego dnia. Takie postępowanie zasługuje na uznanie i pochwałę. Posterunkowy Mateusz Bielech swoim zachowaniem dał wzorowy przykład koleżankom i kolegom, z którymi odbywa szkolenie w CSP w Legionowie.