Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał złodzieja Data publikacji 26.02.2024 Funkcjonariusz z gdyńskiej drogówki, będąc w swoim mieszkaniu w Gdańsku, zauważył przez okno mężczyznę kradnącego drewniane belki z terenu budowy. Policjant bez wahania ruszył do akcji, wylegitymował się i uniemożliwił mężczyźnie oddalenie się z miejsca. Następnie wezwał patrol Policji, aby przekazać im sprawcę kradzieży.

W minioną sobotę, 24.02.2024 r., funkcjonariusz z gdyńskiej drogówki, będąc w czasie wolnym od służby, około 21.00 zauważył przez okno swojego mieszkania busa, który podjechał na teren budowy. Z uwagi na wieczorową porę sytuacja wydała się policjantowi trochę dziwna, więc obserwował co dalej nastąpi. Z samochodu wysiadł mężczyzna, który zaczął wyrywać drewniane belki służące za ogrodzenie, które należały do dewelopera i pakował je do swojego busa. Funkcjonariusz zorientował się, że dochodzi do kradzieży i bez wahania wybiegł ze swojego mieszkania i wylegitymował się. Mężczyzna chciał oddalić się z miejsca zdarzenia, ale policjant mu to uniemożliwił. Funkcjonariusz zadzwonił na numer alarmowy i poinformował o swojej interwencji. W rozmowie z policjantem 51-latek powiedział, że chciał zabrać drewniane belki, aby zrobić sobie z nich wiatę na własnej posesji.

Mężczyzna został przekazany patrolowi Policji, który nałożył na niego mandat karny w wysokości 500 zł.