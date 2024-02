Podziękowania dla policjantów od młodej mieszkanki Wałbrzycha

„Składam serdeczne podziękowania za profesjonalizm, który Państwo włożyli w odnalezienie Apple Watch za Pana pośrednictwem dla Policjantów z II Komisariatu w Wałbrzychu.

Pełne zaangażowania podejście do swoich obowiązków i szybkość działania sprawiły, że już na drugi dzień odzyskałam zegarek. Był on dla mnie szczególnie ważny ze względów sentymentalnych, gdyż to prezent urodzinowy od osób szczególnie mi bliskich. Moja wdzięczność i radość jest bezcenna.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za włożony wysiłek, poświęcony czas oraz wiarę w dobroć ludzką.

Wraz z podziękowaniami proszę przyjść życzenia dobrego zdrowia, realizacji zawodowych oraz pełni osobistego szczęścia”.