Elbląscy policjanci ocalili życie 44-latki Data publikacji 26.02.2024 Powrót Drukuj Znaleźli się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Policyjny patrol w składzie: st. sierż. Dawid Drewko oraz st. post. Michał Woźniak z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, ocalił życie kobiecie, która zamierzała je sobie odebrać. Szybka i zdecydowana reakcja policjantów zapobiegła realizacji tego zamierzenia.

Każda policyjna interwencja jest inna. To co jest takie samo, co konieczność podjęcia przez policjantów szybkiej i słusznej decyzji. Tak też było w przypadku dwóch policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w nocy z piątku na sobotę w Elblągu. Policyjny patrol w składzie st. sierż. Dawid Drewko oraz st. post. Michał Woźniak interweniował w jednym z butynków mieszkalnych, gdzie zachodziło realne ryzyko, że przebywająca tam kobieta może targnąć się na własne życie, skacząc z dużej wysokości. Policjanci, sami ryzykując w krytycznym momencie, wciągnęli ją do wnętrza mieszkania, a następnie udzielili jej pomocy. Na miejsce wezwano także zespół ratownictwa medycznego, pod którego opiekę przekazano kobietę.

Nie obawiaj się poprosić o pomoc! Pamiętaj, każda osoba, która zmaga się z trudnymi chwilami, nie potrafi sama sobie pomóc, a tej pomocy potrzebuje, może skorzystać ze wsparcia specjalistów. Zadzwoń pod numer 22 484 88 01 i dowiedz się więcej. Jest to Antydepresyjny Telefon Zaufania prowadzony przez Fundację ITAKA.