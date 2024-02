Łowcy głów z KWP w Bydgoszczy zatrzymali poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania Data publikacji 27.02.2024 Powrót Drukuj Sprawa poszukiwań 54-letniego bydgoszczanina była jedną z tych, nad której zakończeniem najbardziej zależało łowcom głów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Mężczyzna od ponad 3 lat ukrywał się przed organami ścigania, dlatego sąd wydał za nim najpierw list gończy, a później Europejski Nakaz Aresztowania, bo, jak wynikało z ustaleń kryminalnych, miał on przebywać na terenie Niemiec. Przyjechał jednak na chwilę do kraju, a wtedy wyszli mu na spotkanie poszukiwacze i… w miniony piątek zamknęła się za nim brama więzienia.

Sprawa ta ma swój początek w połowie września 2020 roku. Wtedy, za kierowanie w latach 2009 – 2011 zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, która swą przestępczą działalnością, polegającą na zakładaniu fikcyjnych firm wystawiających „lewe" faktury na handel stalą, narażając Skarb Państwa na dziesiątki milionów strat, został skazany 51-letni wówczas bydgoszczanin. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Płocku mężczyzna miał spędzić za kratami 3 lata i 3 miesiące. Rok później wyrok ten utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Łodzi. Skazany nie stawił się jednak do zakładu karnego i zapadł się jak przysłowiowy kamień w wodę.

Dlatego 2 lata później, pod koniec października 2022 roku, ten sam sąd w Płocku wydał za nim list gończy, nakazujący policjantom zatrzymanie ukrywającego się i doprowadzenie do najbliższego zakładu karnego.

Poszukiwaniem, unikającego kary bydgoszczanina, niemal od początku zajęli się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Liczne sprawdzenia, zapytania i skrupulatna analiza oraz łączenie różnego rodzaju pozyskanych wątków, dotyczących skazanego, niestety początkowo nie przynosiła rezultatu. Funkcjonariusze nie odpuszczali jednak i nadal śledzili losy wielu powiązanych z nim osób. To pozwoliło na wywnioskowanie, że poszukiwany mógł wyjechać do Niemiec, gdzie zamieszkał. Na tej podstawie, w kwietniu ubiegłego roku, kryminalni zwrócili się do sądu z wnioskiem o wydanie za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Jednak, jak się okazało, to do poszukiwaczy z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, a nie policji niemieckiej należało postawienie kropki nad „i”.