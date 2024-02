Tuż po szczęśliwie zakończonych działaniach poszukiwawczych dolnośląscy policjanci otrzymali podziękowania za ich zaangażowanie i trud włożony w akcję Data publikacji 27.02.2024 Powrót Drukuj „W kraju, w którym działa taka Służba, można czuć się naprawdę bezpiecznie!” - to jedno z końcowych zdań podziękowań, jakie wpłynęły do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wdzięczni rodzice przesłali na ręce Komendanta garść pięknych słów opisujących pracę i wysiłek policjantów z Kłodzka i Ząbkowic Śląskich włożony w poszukiwania zaginionego 12-latka. Chłopiec odłączył się od grupy spacerującej w górach w powiecie kłodzkim i nie był w stanie samodzielni znaleźć drogi powrotnej. To było jedno z wielu zadań, które każdego dnia wykonują dolnośląscy policjanci, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, ale niezmiernie miło jest usłyszeć słowo dziękuję!

O działania dolnośląskich policjantów i innych służb pisaliśmy w publikacji Szczęśliwy finał poszukiwań 12-letniego chłopca. Kolejnego dnia, po zakończeniu działań poszukiwawczych, do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpłynął wzruszający list od wdzięcznych rodziców odnalezionego chłopca.

12-latek podczas wycieczki pieszej na szlaku turystycznym u podnóża Kłodzkiej Góry oddalił się od grupy. Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia chłopca, niezwłocznie ogłoszony został alarm dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku oraz Ząbkowicach Śląskich. Do poszukiwań zaangażowano również policjantów Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, ratowników Grupy Sudeckiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, druhów Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego, druhów Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, a na kolejnym etapie leśników Nadleśnictwa Bardo Śląskie oraz Bystrzycka Kłodzka. Szybka wymiana informacji, precyzyjnie wykonane czynności pomimo stale pogarszających się warunków atmosferycznych, a przede wszystkim zaangażowanie w akcję tak wielu służb przyczyniły się do szczęśliwego zakończenia poszukiwań. Ze względu na fakt, że odzież wierzchnia chłopca była kompletnie przemoczona, do momentu przyjazdu we wskazane miejsce pojazdu służ ratowniczych, policjant okrył go swoim ciepłym polarem.



( KWP we Wrocławiu / kp)