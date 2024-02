Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionej 72-latki Data publikacji 27.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci za każdym razem są gotowi do działania, kiedy zostanie ogłoszony alarm w związku z zaginięciem osoby. Nie inaczej było w poniedziałek, kiedy funkcjonariusze z lubskiego komisariatu zaangażowali się w poszukiwania 72-letniej schorowanej kobiety. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, zaginiona została odnaleziona i trafiła pod specjalistyczną opiekę medyczną. Dziękujemy również za czujność i zaangażowanie sąsiadów.

W poniedziałek (26 lutego) do lubskiego komisariatu wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 72-latki. Zaniepokojona rodzina zgłosiła ten fakt, kiedy po wejściu do mieszkania okazało się, że kobiety nie ma. Zaginiona była schorowana i w ograniczonym stopniu zdolna do samodzielnego funkcjonowania. Według informacji ostatni raz widziana była poprzedniego dnia wieczorem. Nie można było nawiązać z nią kontaktu telefonicznego.



W jednostce został ogłoszony alarm. Policjanci pełniący służbę przystąpili do akcji poszukiwawczej. Funkcjonariusze sprawdzali miejsca, w których mogła się znaleźć 72-latka - okoliczne sklepy, stacje paliw, a także dworce autobusowe. Przeczesywano także teren ogródków działkowych w pobliżu miejsca zamieszkania kobiety. W poszukiwania także zaangażowały się osoby z sąsiedztwa oraz lokalna społeczność, która na portalach społecznościowych udostępniała komunikat o zaginięciu.