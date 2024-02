Gdowscy policjanci uratowali życie mężczyzny Data publikacji 27.02.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdowie, w powiecie wielickim, podczas interwencji domowej uratowali 45-letniego mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo.

W piątek, 23 lutego 2024 r. policjanci z Komisariatu w Gdów zostali wezwani na interwencję domową, gdyż według zgłaszającej jej mąż był pijany i chciał siłowo wejść do domu, a ona się go obawiała i nie chciała go wpuścić.

Na miejscu zastano małżeństwo oraz ich córkę. W trakcie interwencji umożliwiono mężczyźnie wejście do domu, skąd chciał zabrać klucze do samochodu, w którym miał swoje prywatne rzeczy. Po kilku minutach szukania kluczy oznajmił, że nie może ich znaleźć, więc pójdzie przenocować do swojego kolegi i opuścił dom. Po wylegitymowaniu córki zawiadamiającej okazało się, że 20-latka jest poszukiwana do ustalenia miejsca pobytu. W trakcie wykonywania z nią czynności, policjanci usłyszeli uderzenie w drzwi wejściowe. Jeden z funkcjonariuszy otworzył drzwi i zobaczył, że 45-latek nie poszedł do kolegi, ale stoi poza barierką ochronną schodów, a na szyi ma sznur.

Kiedy mężczyzna zobaczył, że drzwi się otwierają, osunął się w dół. Funkcjonariusze złapali mężczyznę za ubranie. Po chwili mężczyzna wyślizgnął się z ubrania i upadł na ziemię. Po upadku mężczyzna wstał i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali mężczyznę, następnie na miejsce wezwano ZRM, który zabrał mężczyznę do szpitala.