Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 27.02.2024

Aspirant sztabowy Tomasz Herba, który na co dzień pełni służbę w zabrzańskiej komendzie, na wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Pijany kierowca spowodował kolizję i chciał uciec z miejsca zdarzenia. Jak się okazało, miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie.

Wszystko działo się w niedzielne popołudnie (25.02.2024 r.), kiedy policjant w czasie wolnym od służby jechał rowerem na ulicy Tarnogórskiej w Gliwicach. W pewnym momencie stał się świadkiem kolizji dwóch samochód marki audi. Sprawca kolizji chciał odjechać z miejsca zdarzenia, ale nasz policjant skutecznie mu tu uniemożliwił, a na miejsce wezwał patrol. Po sprawdzeniu trzeźwość 29-latka okazało się, że ma on blisko trzy promile alkoholu w organizmie.