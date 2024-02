Wałbrzyscy policjanci kryminalni zabezpieczyli ponad 27 kg różnego rodzaju narkotyków. Tymczasowy areszt dla 26-letniego mężczyzny Data publikacji 27.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który ukrywał w swoim mieszkaniu ponad 27 kilogramów różnego rodzajów środków odurzających i psychoaktywnych. Z ustaleń kryminalnych wynikało, że zabezpieczone środki docelowo miały trafić na czarny rynek. Decyzją sądu 26-latek został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 12.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w toku wykonywanych czynności ustalili, że od pewnego czasu mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego jest w posiadaniu środków odurzających i psychoaktywnych. Jak ustalono wszystkie środki mogą znajdować się w mieszkaniu wskazanego mężczyzny.

Na tej podstawie w miniony czwartek 22 lutego, wcześnie rano kryminalni obu jednostek wspólnie udali się pod wskazany adres. Szybko okazało się, że skrupulatnie przeprowadzone czynności operacyjne przyniosły zamierzony efekt. Pod wskazanym adresem policjanci zastali zaskoczonego wczesną wizytą 26-latka. Przeszukanie miejsca zamieszkania mężczyzny potwierdziło wcześniejsze ustalenia. W toku prowadzonych czynności mundurowi ujawnili ponad 17 kilogramów środków odurzających w postaci marihuany oraz ponad 9 kilogramów haszyszu. Na domiar złego podczas przeszukania pomieszczeń policjanci ujawnili mniejsze ilości metamfetaminy oraz kokainy. Na tej podstawie mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony na teren jednostki policji celem wykonania z jego udziałem czynności procesowych.

Na dalszym etapie mieszkańcowi powiatu wałbrzyskiego został postawiony zarzut dotyczący usiłowania wprowadzenia do obiegu znacznych ilości środków odurzających.

Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych przez funkcjonariuszy narkotyków oszacowana została na ponad 800 tysięcy złotych. Na posiedzeniu sąd zastosował wobec 26-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

To kolejny raz kiedy to dzięki skutecznym działaniom policjantów do nielegalnego obrotu nie trafiła znaczna ilość środków odurzających oraz psychoaktywnych.

st. asp. Łukasz Porębski

Źródło: KMP w Wałbrzychu

kom. Marcin Świeży

tel. 604 426 995

