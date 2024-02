Podziękowania dla policjantów z tczewskiej drogówki Data publikacji 27.02.2024 Powrót Drukuj W piątek na autostradzie A1 policjanci z tczewskiej drogówki pomogli kobiecie i jej sześcioletniej córeczce, podczas gdy ich samochód uległ awarii. Ich profesjonalizm oraz zaangażowanie w trudnej i stresującej sytuacji zasługują na szczególne uznanie. W ramach podziękowań kobieta napisała wiadomość e-mail z wyrazami wdzięczności za udzieloną pomoc.

23 lutego w trakcie wieczornego przejazdu autostradą A1 w kierunku Gdańska samochód mieszkanki Łodzi i jej sześcioletniej córki nagle odmówił posłuszeństwa. Awaria auta spowodowała, że kobieta z dzieckiem znalazła się w stresującej sytuacji na skraju autostrady. Jednak w tym samym momencie pojawiło się wsparcie w postaci policjantów asp. szt . Wojciecha Kwiatkowskiego oraz sierż. szt. Karola Bronka.



Funkcjonariusze pomogli kobiecie bezpiecznie dojechać do zjazdu w Stanisławiu, gdzie samochód całkowicie odmówił posłuszeństwa. Policjanci nie pozostawili jej samej z problemem – zepchnęli jej pojazd do zatoczki i pomogli w wezwaniu pomocy drogowej. Co więcej, funkcjonariusze zatroszczyli się również o sześcioletnią córkę kobiety, zapewniając jej bezpieczeństwo w radiowozie podczas zabierania samochodu przez pomoc drogową.