Mężczyzna podejrzany o trzy brutalne przestępstwa zatrzymany Data publikacji 27.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 23-latka podejrzanego o przestępstwo na tle seksualnym, rozbój oraz usiłowanie zabójstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Zamaskowany napastnik zaatakował młodą kobietę przy użyciu noża. Zaangażowanie policjantów w tę sprawę doprowadziło do zatrzymania mężczyzny jeszcze tego samego dnia, w którym doszło do przestępstwa. Za to co zrobił, 23-latkowi grozi teraz do 25 lat pozbawienia wolności a nawet dożywocie.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, 25.02.2024 r., wcześnie rano przy ulicy Żurawiej. 25-letnia kobieta wracała do domu i to wtedy została zaatakowana przez zamaskowanego w kominiarkę mężczyznę. Napastnik zaszedł swoją ofiarę od tyłu i przyłożył jej nóż do szyi. Dusząc kobietę i zatykając jej usta siłą zaciągnął ją do pobliskiej bramy. Nagą i nieprzytomną kobietę leżącą na schodach znalazł dozorca i to on powiadomił o wszystkim policjantów. Kilka minut później w miejscu przestępstwa pojawili się policjanci, którzy wezwali pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia udzielili pokrzywdzonej kobiecie pomocy przedmedycznej. Z uwagi na brutalność tego przestępstwa ustalenie i zatrzymanie jego sprawcy było priorytetem dla wszystkich policjantów, ktorzy zajęli się tą sprawą.

W pierwszej kolejności niezmiernie ważne było szybkie zabezpieczenie miejsca zdarzenia i oddzielenia go od dostępu osób postronnych. To pozwoliło grupie dochodzeniowo-śledczej oraz technikom kryminalistyki na właściwe zabezpieczenie wszystkich śladów na miejscu przestępstwa. Policjanci ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu zajęli się ustaleniem ewentualnych świadków tego zdarzenia oraz zabezpieczeniem i analizą nagrań ze wszystkich dostępnych w okolicy kamer monitoringu. Na miejsce przestępstwa ściągnięto także przewodników psów tropiących z Komendy Głównej Policji. Z policjantami ze Śródmieścia współpracowali także przy tej sprawie Policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw.

Zaangażowanie tak dużej liczby policjantów z różnych Wydziałów i jednostek Policji, użycie wszelkich dostępnych środków technicznych oraz błyskawiczne i skoordynowane działania doprowadziły do zatrzymania sprawcy tego przestępstwa jeszcze tego samego dnia.

23-latka „namierzyli” i zatrzymali policjanci ze śródmiejskiego Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Mężczyzna wpadł, kiedy wychodził z budynku, w którym wynajmował mieszkanie. Był kompletnie zaskoczony i nie stawiał oporu. Podczas przeszukania zajmowanego przez niego lokalu policjanci znaleźli i zabezpieczyli między innymi duży nóż kuchenny i kominiarkę użyte do popełnienia przestępstwa. Wiadomo już, że napastnik zrabował swojej ofierze dwa telefony komórkowe, kilka kart płatniczych oraz portfel. Policjanci odzyskali wszystkie te przedmioty.

23-latek w prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście śledztwie usłyszał zarzuty rozboju, przestępstwa na tle seksualnym oraz usiłowania zabójstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za te przestępstwa zgodnie z kodeksem karnym mężczyźnie grozi teraz do 25 lat pozbawienia wolności a nawet dożywocie. O losie podejrzanego zdecyduje teraz sąd.

