Policjanci uratowali 27-latka, który chciał odebrać sobie życie Data publikacji 27.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Sępólna Krajeńskiego otrzymali informację o mężczyźnie, który podjął dramatyczną decyzję chcąc odebrać sobie życie. Zdecydowana reakcja funkcjonariuszy oraz szybko podjęte czynności reanimacyjne wspólnie z rodziną 27-latka pozwoliły na nie dopuszczenie do tragedii. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Jego zdrowiu i życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

W piątek, 23 lutego br. około godziny 20.30 do komendy Policji zgłosiła się rodzina 27-letniego mieszkańca gminy Sępólno Krajeńskie, który będąc w złym stanie emocjonalnym, wyszedł z domu żegnając się z najbliższymi i oświadczył, że chce targnąć się na swoje życie.

Dyżurny sępoleńskich policjantów zareagował natychmiast, wysyłając na miejsce policyjne patrole. Mundurowi sprawdzali możliwe miejsca, w których mógł się znajdować i rozpytywali napotkane osoby o zaginionego. Poszukiwany mężczyzna w międzyczasie nawiązał kontakt telefoniczny z siostrą, by pożegnać się z nią, jednocześnie dodając podczas rozmowy, że widzi działania prowadzone przez Policję. Funkcjonariusze wnioskując, że desperat musi być w pobliżu, zaczęli sprawdzać teren znajdujących się nieopodal ogródków działkowych. Wówczas, młodszy aspirant Zbigniew Pastwik oraz posterunkowa Hanna Tomasz pod jedną z wiat altany zauważyli mężczyznę, który usiłował odebrać sobie życie. Zareagowali natychmiast i przystąpili do udzielania mu pomocy. Po chwili do akcji ratunkowej dołączyła również rodzina zaginionego.

Z uwagi, że 27-latek nie dawał żadnych oznak życia, podjęto czynności resuscytacyjne, dzięki którym po chwili odzyskał oddech. Policjanci do czasu przyjazdu karetki pogotowia opiekowali się nim, cały czas kontrolując jego stan zdrowia.

Ta sytuacja miała swój szczęśliwy finał. Pamiętajmy jednak, że ludzkie życie jest najważniejsze! Jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią prosić. Zawsze możemy szukać pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich jak psycholog, psychiatra, Ośrodek Interwencji Kryzysowej czy Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Gdzie szukać pomocy:

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54 - telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

Źródło: Jak pomóc sobie i innym w depresji