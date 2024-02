Okradał metodą "na klamkę". Trafił w ręce Policji Data publikacji 27.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu wytypowali i zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który dokonał licznych kradzieży na terenie Legnicy. Sprawca działał sprawdzoną i znaną metodą „na klamkę”. Kradł głównie przedmioty wartościowe i pieniądze. Wykorzystywał fakt, że drzwi wejściowe do mieszkań, pokoi hotelowych, zakrystii lub pomieszczeń biurowych nie były zamknięte na klucz. Starty jakie spowodował u osób pokrzywdzonych wyniosły blisko 50 tysięcy złotych. Teraz 30-letni mieszkaniec powiatu legnickiego odpowie za swoje czyny przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Od pewnego czasu na terenie Legnicy dochodziło do kradzieży i usiłowań kradzieży w różnych częściach miasta. Analiza zgromadzonego materiału dała uzasadnioną podstawę do stwierdzenia, że za czynami stoi jeden i ten sam sprawca, który działał sprawdzoną i znaną metodą na „klamkę”. Jak ustalono, sprawca przemieszczał się na terenie Legnicy wchodził na klatki schodowe budynków wielorodzinnych, biur, hoteli jak również plebanii. Sprawdzał klamki drzwi i wykorzystywał w ten sposób nadarzające się okazje. Jego łupem padły głównie przedmioty wartościowe, złote łańcuszki oraz pieniądze. Jak ustalili śledczy, straty w wyniku niecnej działalności sprawcy opiewają na kwotę blisko 50 tysięcy złotych.

Kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu bardzo dokładnie sprawdzali każdą pozyskaną informację, a także poddali dokładnej analizie zgromadzony materiał dowodowy. Dzięki doskonałemu rozpoznaniu środowiska przestępczego stróże prawa wytypowali, a następnie do sprawy zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu legnickiego. Zaskoczony zatrzymaniem mężczyzna początkowo nabrał przysłowiowej wody w usta, jednak po zapoznaniu się ze zgromadzonym przez śledczych materiałem dowodowym postanowił obszernie zeznawać, a co ważniejsze przyznał się do zarzucanych czynów. Mężczyzna usłyszał łącznie 8 zarzutów w warunkach tak zwanej recydywy.

W toku prowadzonych czynności procesowych Prokurator Rejonowy w Legnicy zastosował wobec 30-latka dozór policyjny, zobowiązując go do stawiennictwa w wyznaczone dni w jednostce Policji. Niebawem zatrzymany za swoje czyny odpowie przed sądem. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci bardzo wnikliwie prowadzą każdą zgłoszoną sprawę. Pamiętajmy, że natychmiastowe zgłoszenie o kradzieży, nawet telefoniczne o każdej porze, daje szanse na wykrycie sprawcy. Dlatego, gdy padniemy ofiarą kradzieży lub włamania niezwłocznie wezwijmy na miejsce Policję. Do czasu przyjazdu funkcjonariuszy starajmy się niczego nie dotykać, nie sprzątać, ani nie przeglądać swoich rzeczy, aby ustalać co zginęło - w ten sposób możemy zatrzeć ślady pozostawione przez włamywacza.