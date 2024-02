Podejrzany o przestępstwa seksualne w areszcie Data publikacji 27.02.2024 Powrót Drukuj Podbiegał do wybranych kobiet w okolicach dworca PKP i centrum Siedlec, łapał je za miejsca intymne, a następnie uciekał. Mowa o 43-latku, który w wyniku zorganizowanych działań został zatrzymany przez siedleckich policjantów. Mężczyzna usłyszał zarzuty i następne 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

O mężczyźnie, który w rejonie centrum miasta i dworca PKP podbiegał do kobiet i łapał je za miejsce intymne było słychać już od jakiegoś czasu. Z otrzymywanych zgłoszeń, wynikało, że te zdarzenia miały charakter krótkotrwały, który skutkował tym, że pokrzywdzone kobiety nie były w stanie opisać sprawcy lub ten opis był zbyt ogólny. Jednakże siedleccy policjanci sprawdzali i analizowali każde zgłoszenie i każdą otrzymaną informację. Dzięki ich mozolnej i wytrwałej pracy wytypowali i zatrzymali podejrzewanego o te czyny. Okazał się nim 43-latek spoza Siedlec.

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty doprowadzenia do innej czynności seksualnej. Dzisiaj , 27.02.2024 r., na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach aresztował go na trzy miesiące. Za przestępstwa, których się dopuścił grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że w przypadku zauważenia podobnych zdarzeń, należy od razu, niezwłocznie powiadamiać Policję dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub 47 707 23 60.