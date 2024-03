Pomogli podczas niełatwej interwencji

Data publikacji 01.03.2024 Powrót Drukuj

Inspektor do spraw ochrony zwierząt skierował do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II podziękowania w związku z asystą w odbiorze psa, który przebywał w makabrycznych warunkach. Interwencja nie należała do najłatwiejszych, jednak funkcjonariusze, jak zawsze wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem.