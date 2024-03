Bracia rozprowadzali narkotyki w paczkomatach Data publikacji 01.03.2024 Powrót Drukuj Współpraca policjantów z Grudziądza i Lublina doprowadziła do zatrzymania braci, którzy z wykorzystaniem paczkomatów, wysyłali do odbiorców paczki z narkotykami. Przy zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli również sporo gotówki i broń. Obaj podejrzani trafili na 3 miesiące do aresztu.

Kryminalni z Grudziądza i Lublina ustalili, że w kilku paczkomatach na terenie Grudziądza mogą znajdować się przesyłki z zakazanymi substancjami. Informacja ta została potwierdzona. Jak ustalili, przesyłki zawierające narkotyki zostały wcześniej przewiezione przez kurierów do sortowni, gdzie zostały zabezpieczone przez policjantów.

Po przejęciu przesyłek kryminalni pojechali do miejsc zamieszkania podejrzewanych braci 30- i 36-latka, na terenie powiatów grudziądzkiego i chełmińskiego, gdzie zostali zatrzymani.

Ostatecznie w paczkach oraz miejscu zamieszkania podejrzewanych zabezpieczono blisko 450 gramów zbrylonej substancji krystalicznej, 3 kilogramy suszu roślinnego oraz 5 tabletek MDMA. Wstępne testy wykazały, że wszystkie zabezpieczone substancje to narkotyki. Wkrótce substancje te będą poddane szczegółowym badaniom w policyjnym laboratorium.

Dodatkowo policjanci zabezpieczyli przy zatrzymanych gotówkę - 27 800 złotych oraz 2000 dolarów i dwie sztuki broni.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut posiadania oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 12 lat. Dodatkowo młodszy z nich usłyszał zarzut posiadania broni bez zezwolenia za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora z Grudziądza sąd zdecydował o aresztowaniu obu podejrzanych na 3 miesiące.