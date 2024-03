Podejrzany o pedofilię 25-latek zatrzymany przez kryminalnych z powiatu krakowskiego Data publikacji 01.03.2024 Powrót Drukuj Trzy miesiące aresztu dla 25-latka z Tych zatrzymanego przez kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Mężczyzna jest podejrzany o pedofilię i udostępnianie małoletniej za pośrednictwem komunikatora treści pornograficznych i prezentowanie czynności seksualnej. Grozi mu do 15 lat więzienia.

27 lutego br. kryminalni z Komety Powiatowej Policji w Krakowie, po wcześniejszym otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstw związanych z pedofilią i zebraniu w tej sprawie materiału dowodowego, zatrzymali podejrzanego o te czyny 25-latka z Tych w miejscu jego zamieszkania.

Jak wykazał zgromadzony materiał dowodowy, sprawca działał tzw. metodą child grooming, który polega na podejmowaniu przez pedofili korespondencji mającej w pierwszej kolejności na celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, tak aby w późniejszym czasie zmniejszyć jego opory przed kontaktem w świecie rzeczywistym, który w efekcie może doprowadzić do seksualnego wykorzystania, jak było w tym przypadku.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 25-latka, policjanci znaleźli i zabezpieczyli ukryte przez niego nośniki, na których znajdowały się treści pornograficzne z udziałem dzieci, a także te, za pośrednictwem których mężczyzna udostępniał poprzez wysyłanie za pośrednictwem jednego z komunikatorów teleinformatycznych treści pornograficzne i prezentował wykonywanie czynności seksualnych swojej małoletniej ofierze. Podejrzany został przez kryminalnych przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, a następnie trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Po skompletowaniu przez śledczych materiałów dowodowych 27 lutego br. 25-latek usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Krowodrza trzy zarzuty związane z seksualnym wykorzystaniem małoletniej poniżej lat 15, w tym udostępniania jej treści pornograficznych oraz prezentowaniem wykonywania czynności seksualnych, co czynił w celu swojego zaspokojenia seksualnego. Ostatnich tego typu przestępstw sprawca dopuścił się 19 lutego br. za pośrednictwem komunikatora teleinformatycznego.

Prowadzący postępowanie śledczy wystąpili do prokuratury, a ta do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Wczoraj (29 lutego br.) Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy przychylił się do wniosku i zastosował wobec 25-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za te przestępstwa grozi mu do 15 lat więzienia. Sprawca wcześniej już był karany za oszustwa, za które odbył karę więzienia.

Sprawa jest rozwojowa i wielowątkowa. Nie jest wykluczone, że podejrzany usłyszy więcej zarzutów.

Apelujemy do rodziców o czujność i kontrolę nad działaniami podejmowanymi w Internecie przez dzieci!

Pedofile działają między innymi metodą child grooming. Proces ten jest długotrwały i polega na uwodzeniu dzieci za pośrednictwem sieci, poprzez zdobycie ich zaufania i w konsekwencji manipulowania nimi celem wykorzystania seksualnego. Nie pozwólcie uśpić czujności ani swojej, ani swoich dzieci, rozmawiajcie z nimi, uświadamiajcie o czyhających w sieci zagrożeniach oraz interesujcie się tym, co wasze pociechy robią w sieci, a przede wszystkim z kim korespondują i jakie strony przeglądają.

( KWP w Krakowie / kc)

Film Podejrzany o pedofilię 25-latek zatrzymany przez kryminalnych z powiatu krakowskiego Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Podejrzany o pedofilię 25-latek zatrzymany przez kryminalnych z powiatu krakowskiego (format mp4 - rozmiar 4.21 MB)