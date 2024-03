Szczęśliwie zakończone poszukiwania 61-letniego mężczyzny Data publikacji 01.03.2024 Powrót Drukuj Wczoraj, policjanci z Brzeska prowadzili szeroko zakrojone działania poszukiwawcze 61-letniego mężczyzny, którego zaginięcie zgłosiła rodzina. Działania poszukiwawcze zostały zakończone po kilku godzinach od rozpoczęcia z uwagi na odnalezienie mężczyzny na terenie Tarnowa.

Poszukiwania zaginionego mężczyzny prowadzone przez funkcjonariuszy Policji trwały nieprzerwanie od godzin przedpołudniowych, kiedy to rodzina zgłosiła jego zaginięcie. W działaniach brało udział łącznie 55 funkcjonariuszy Policji ze wszystkich jednostek podległych Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku. Policjanci byli wspomagani także przez kilkudziesięciu strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku oraz okolicznych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Natychmiast po zgłoszeniu służby w trybie alarmowym rozpoczęły poszukiwania. Z informacji przekazanych przez rodzinę wynikało, że mężczyzna zaginął na terenie Brzeska, dlatego w początkowym etapie poszukiwań sprawdzany był teren przyległy do miejsca, w którym zaginiony był widziany po raz ostatni. Przy pomocy lokalnych mediów rozpropagowano wizerunek zaginionego w mediach społecznościowych, co przyniosło pożądany skutek, ponieważ po kilku godzinach od rozpoczęcia działań poszukiwawczych, około godziny 15:30, zaginiony został rozpoznany przez osobę postronną na terenie Tarnowa, która powiadomiła o tym fakcie policjantów. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zaopiekowali się zaginionym, a następnie całego i zdrowego mężczyznę przekazali rodzinie.