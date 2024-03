Kolejny tymczasowy areszt dla podejrzanego za udział w oszustwach „na wnuczka” i „na policjanta” Data publikacji 01.03.2024 Powrót Drukuj Ustalenia przeprowadzone przez policjantów pionu kryminalnego wałbrzyskiej komendy, pozwoliły na zatrzymanie współsprawcy przestępstw na tzw. wnuczka i policjanta. Mężczyzna, który wyłudził pieniądze od dwóch wałbrzyszanek i jednej mieszkanki Poznania to 37-latek. Podejrzany, dzięki współpracy pomiędzy policyjnymi jednostkami na terenie kraju, został zatrzymany w miniony wtorek wieczorem we Wrocławiu przez tamtejszych policjantów. Wczoraj wałbrzyscy funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego doprowadzili mężczyznę do sądu, a ten zastosował w stosunku do 37-latka środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

W połowie października zeszłego roku kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, realizując ustalenia własne, zatrzymali na terenie Wrocławia 33-letniego mężczyznę, który brał udział w oszustwach metodą „na policjanta”. Mundurowi ustalili, że mieszkaniec stolicy Dolnego Śląska w okresie od 19 września do 11 października 2023 roku brał udział w pięciu tego typu oszustwach. Pokrzywdzone osoby to mieszkańcy Wałbrzycha, Poznania, Nowej Soli i Oleśnicy w wieku od 72 do 89 lat, którzy łącznie stracili blisko 150 tysięcy złotych. Udział 33-latka w przestępstwach polegał głównie na odbieraniu pieniędzy od pokrzywdzonych.

Tym razem przyszła pora na 37-latka, który trzykrotnie pomagał młodszemu z mężczyzn w popełnieniu przestępstw, jeżdżąc z nim pod wskazane adresy. Poznaniaka, którego również wytypowali funkcjonariusze pionu kryminalnego wałbrzyskiej komendy, zatrzymali w miniony wtorek późnym wieczorem wrocławscy policjanci na terenie tej miejscowości. W środę po południu podejrzany został przewieziony do policyjnej celi. W trakcie czynności procesowych wałbrzyscy mundurowi udowodnili mu, że pomagał 33-latkowi przy dwóch tego typu przestępstwach na terenie Wałbrzycha. Tutaj mieszkanki miasta straciły łącznie 64 tys. złotych. Jedno zdarzenie dotyczyło Poznania, gdzie seniorka przekazała oszustom 40 tysięcy złotych.

W czwartek mężczyzna najpierw został doprowadzony do wałbrzyskiej prokuratury, a następnie sądu, który przychylił się do wniosku i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 8 lat więzienia. 37-latek dzisiaj przed południem trafi do Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie. Sprawa ma charakter rozwojowy, więc niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Policja ostrzega!

Nigdy nie podawaj przez telefon swoich danych osobowych ani adresu.

Nigdy nie informuj, w jakich bankach i na jakich lokatach gromadzisz oszczędności.

Nie ufaj nieznanym rozmówcom i sprawdzaj przekazywane przez nich informacje.

Zawsze najpierw rozłącz połączenie telefoniczne, aby wybrać inny numer!

Pod żadnym pozorem nie pobieraj gotówki i nie przekazuj jej rzekomym policjantom.

Po takim telefonie zadzwoń z innego aparatu i powiadom o usiłowaniu wyłudzenia pieniędzy.

Zachowaj ostrożność - jeżeli dzwoni ktoś, kto podszywa się pod członka rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmuj żadnych pochopnych działań - nie wykonuj jego poleceń - nie daj się zmanipulować.

Nie mów nikomu, a szczególnie przez telefon, o kwocie oszczędności jakie posiadasz i gdzie je przetrzymujesz.

Zadzwoń do innego członka rodziny i upewnij się, czy osoba, która prosiła o pomoc, faktycznie jej potrzebuje.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom! Po pieniądze fałszywy krewny podsyła w swoim imieniu innego oszusta.

Nigdy nie ulegaj presji czasu wywieranej przez oszustów.

Pamiętaj!

Policja nigdy nie prowadzi działań operacyjnych przez telefon.

Policja nigdy nie wymaga poświęcenia Twoich oszczędności do jakichkolwiek celów.

Policja nigdy nie przekazuje telefonicznie informacji na temat prowadzonych działań operacyjnych ani danych policjantów biorących w nich udział.

( KWP we Wrocławiu / sc)

