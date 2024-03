Dzielnicowi pomogli ofiarom przestępstwa Data publikacji 01.03.2024 Powrót Drukuj Starszy sierżant Krzysztof Siwek i młodszy aspirant Grzegorz Dudek nie pozostali obojętni na ludzką krzywdę. Dzielnicowi pomogli małżeństwu obcokrajowców. 33-latka i jej 33-letni mąż kilka dni wcześniej padli ofiarami przestępstwa. Nie mieli ani pieniędzy, ani jedzenia. Policjanci z własnych środków zakupili niezbędne produkty spożywcze. Zaangażowali się także w dalszą pomoc parze.

W minionym tygodniu zawierciańscy policjanci otrzymali zgłoszenie o pobiciu pary na ulicy Dmowskiego w Zawierciu. 33-letni obcokrajowcy zostali zaatakowani przez kilkuosobową grupę. Mężczyzna z ogólnymi obrażeniami trafił do szpitala. W sprawie wszczęto postępowanie. Jak się okazało, jednym z napastników był koordynator, nadzorujący współpracę pary z jednym z zakładów na terenie miasta. Małżeństwo musiało zmienić lokal, w którym do tej pory przebywało. 33-latkowie zostali bez środków do życia.

Małżeństwo potrzebowało natychmiastowej pomocy. Ich ciężką sytuacją zainteresowali się zawierciańscy dzielnicowi. Choć mieli dach nad głową, nie mieli ani jedzenia, ani pieniędzy, by je kupić.

Starszy sierżant Krzysztof Siwek i młodszy aspirant Grzegorz Dudek nie pozostali obojętni na potrzebę innych. Z własnych środków kupili produkty spożywcze, aby zapewnić 33-latkom posiłki na najbliższe dni. Starszy sierżant Siwek nawiązał także kontakt z jednym z proboszczów parafii na terenie miasta, dzięki czemu para ma zapewnioną żywność. Przygotował też wydruk w języku małżonków, z najważniejszymi informacjami - telefonem na Policję i do dzielnicowego, a także adresem, pod którym otrzymają ustaloną przez policjanta pomoc.

W trakcie podjętych czynności policjanci kryminalni ustalili pozostałych napastników. Jak się okazało, parę zaatakowało trzech mężczyzn i jedna kobieta. Wszyscy zostali zatrzymani. Sprawą zajmują się zawierciańscy kryminalni.