35-latek usłyszał 31 zarzutów. Zatrzymali go policjanci w czasie poza służbą Data publikacji 01.03.2024 Powrót Drukuj Policjantka i policjant z komisariatu w Śródmieściu, podczas zakupów w jednej z gdańskich galerii zatrzymali poszukiwanego 35-latka z Gdańska. Funkcjonariusze byli w czasie poza służbą. Sprawca usłyszał łącznie 31 zarzutów, m.in. zarzuty kradzieży rozbójniczej, uszkodzenia ciała oraz kradzieży mienia o wartości ponad 65 tys. zł. Mężczyźnie grozi kara nawet 10 lat więzienia.

W minioną środę (28.02.2024) policjanci z komisariatu w Śródmieściu odebrali zgłoszenie o kradzieży rozbójniczej, do której doszło w jednej z księgarni na terenie Gdańska. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie i zajęli się sprawą. Jeszcze tego samego dnia kilka godzin później sprawca pojawił się w jednej z gdańskich galerii handlowych. Mężczyzna nie spodziewał się, że spotka tam policjantów z komisariatu, który zajmuje się sprawą. St. sierż. Aleksandra Mielnik z wydziału prewencji oraz jej kolega z wydziału operacyjno-rozpoznawczego rozpoznali 35-latka i go zatrzymali.



Funkcjonariusze powiadomili natychmiast oficera dyżurnego i sprawca został przetransportowany do policyjnego aresztu. Podczas pracy nad tą sprawą śledczy ustalili, że mężczyzna ma na swoim kocie wiele innych przestępstw. Podejrzany usłyszał łącznie 31 zarzutów, w tym zarzut kradzieży rozbójniczej, dwa zarzuty uszkodzenia ciała w warunkach tzw. recydywy oraz 28 zarzutów kradzieży mienia. Jego łupem padały m.in. gry planszowe oraz markowe perfumy, które kradł w sieciach drogerii. Pokrzywdzeni oszacowali straty na kwotę ponad 65 tys. zł. Wczoraj prokurator zawnioskował o tymczasowy areszt dla 35-latka, jednak sąd nie przychylił się do wniosku. Mężczyzna pozostaje pod dozorem Policji.

Do przełożonego policjantów wpłynęło podziękowanie za ich zaangażowanie oraz natychmiastową reakcję na sytuację, w której łamane jest prawo.