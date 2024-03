Wielomiesięczne działania śledczych doprowadziły do przedstawienia łącznie 24 zarzutów i wycofania z rynku 6,5 tys. porcji narkotyków

Szereg czynności podjętych przez policjanta bolesławieckiej dochodzeniówki we współpracy z prokuratorem, zakończył się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia dla dwóch mężczyzn podejrzanych o handel i posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Przesłuchanie ponad 40 osób pozwoliło na zebranie materiału dowodowego, który dał podstawę do postawienia obu zatrzymanym 24 zarzutów związanych z przestępczością narkotykową.