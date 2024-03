Tragedia była o krok. Policjanci zdążyli uratować życie zduńskowolanina Data publikacji 01.03.2024 Powrót Drukuj W tym zdarzeniu liczyły się minuty. Na numer alarmowy zadzwonił 65-letni mężczyzna, który poinformował, że wychodzi z domu i chce zakończyć swoje życie. Oświadczył, że nikt go nigdy nie znajdzie… Dzięki natychmiastowej reakcji i profesjonalnej pomocy zduńskowolskich policjantów nie doszło do tragedii.

Dyżurny zduńskowolskiej komendy otrzymał zgłoszenie o tym, że 65-letni mężczyzna nie chce dalej żyć i idzie do miejsca, gdzie nikt go nigdy nie znajdzie. Policjanci wydziału ruchu drogowego natychmiast pojechali pod ustalony adres zamieszkania 65-latka, niestety tam go nie zastali. Zaczęli więc poszukiwania w okolicy. Po chwili otrzymali od dyżurnego informację, w kierunku której ulicy szedł zduńskowolanin. Przy skrzyżowaniu policjanci zobaczyli mężczyznę z obfitym krwawieniem ręki. Policjanci od razu zaczęli udzielać mu pomocy przedmedycznej, tamując krwawienie, zakładając jałowy opatrunek na ranę i opaskę uciskową. Po zatamowaniu krwotoku, do czasu przyjazdu karetki, monitorowano funkcje życiowe mężczyzny. 65-latek został przekazany załodze pogotowia, która przetransportowało go do szpitala.

Ta sytuacja miała swój szczęśliwy finał. Pamiętajmy jednak, że ludzkie życie jest najważniejsze! Jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, w których trudno jest znaleźć rozwiązanie problemu. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami: psychologiem, psychiatrą, z placówkami, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc: np. Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej czy Poradnią Zdrowia Psychicznego.

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego: telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie: centrumwsparcia.pl. Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję: telefon 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie: stopdepresji.pl.

Uratować życie, to uratować ciało, ale żeby uratować człowieka, trzeba uratować jego chęć życia. To nie tylko problem profesjonalnej pomocy, ale zwykłej ludzkiej życzliwości. Tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, jest także możliwość ratunku.