Kryminalni zatrzymali "odbieraków" na gorącym uczynku Data publikacji 01.03.2024 Powrót Drukuj Działania przeprowadzone przez policjantów pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w oszustwie z akcjami w tle. Pokrzywdzona straciła 67,5 tys. zł. Przestępcy wpadli na gorącym uczynku, kiedy przyjechali odebrać kolejne pieniądze. Są tymczasowo aresztowani. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

W miniony wtorek (27.02.2024) funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wpadli w ręce mundurowych, kiedy przyjechali odebrać pieniądze od pokrzywdzonej.

Jak ustalili funkcjonariusze, 56-letnia kobieta, mieszkanka Świecia, kilka dni wcześniej nieświadomie przeglądając jeden z portali społecznościowych, trafiła na reklamę dotyczącą inwestycji. Oferowano w niej szybki zysk poprzez inwestycje w akcje rafinerii naftowej. Kobieta pozostawiła swój kontakt, a na odzew nie musiała długo czekać. Skontaktowała się z nią przedstawicielka fikcyjnej firmy i przedstawiła wizję dodatkowego, łatwego zarobku.

Fałszywa doradczyni przedstawiła się jako analityk giełdowy specjalizujący się w inwestowaniu w akcje i zachęcała, by na początek zainwestować drobną sumę pieniędzy. Kobieta postanowiła spróbować. Na polecenie rozmówczyni zainstalowała na swoim komputerze program umożliwiający zdalną obsługę pulpitu i zalogowała się do swojego banku. Miało to ułatwić proces inwestowania. Dzięki temu oszustka sprawdziła ile kobieta ma środków i pozbawiła ją oszczędności. Łącznie było to 12,5 tys. złotych.

Niestety, zmanipulowana kobieta zaciągnęła również kredyt. Gotówkę, w celu rzekomej inwestycji, przekazała podstawionemu kurierowi. Gdy miało dojść do przekazania kolejnych pieniędzy, zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i powiadomiła policję.

Jednak fałszywi doradcy wciąż pozostawali z nią w kontakcie w związku z tym policjanci przygotowali odpowiedni plan działań, aby ich namierzyć i zatrzymać. Liczył się czas. Pod nadzorem kryminalnych pokrzywdzona pozostawała w kontakcie telefonicznym z oszustami.

W dniu, gdy miała w umówionym miejscu przekazać „kurierowi” 75 tys. złotych w gotówce, kryminalni z komendy w Świeciu zatrzymali 18 i 33-latka, którzy przyjechali po „przesyłkę”. Ponadto, policjanci zabezpieczyli blisko 35 tys. złotych, które mężczyźni mieli przy sobie. Jak się okazało, były własnością innej, oszukanej już osoby.

Zatrzymanym mężczyznom, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przedstawiono zarzuty. Odpowiedzą przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami. Czyny te zagrożone są karą więzienia nawet do 8 lat. Sąd przychylił się do wniosku policjantów i Prokuratora Rejonowego w Świeciu, który nadzoruje postępowanie i zdecydował o tymczasowym areszcie dla mężczyzn na najbliższe trzy miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są kolejne zatrzymania.