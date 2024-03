Policyjna eskorta nastolatka, który miał problemy z oddychaniem Data publikacji 04.03.2024 Powrót Drukuj Gorzowscy policjanci pomogli nastolatkowi, który miał problemy z oddychaniem i jego stan wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej. Dzięki szybkiej i sprawnej eskorcie policyjnej, 16-latek szybko dotarł do szpitala, gdzie została udzielona mu natychmiastowa specjalistyczna pomoc.

W sobotę, 24 lutego br, policjanci Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pełnili służbę patrolując ulice miasta, dbając o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców. Podczas patrolu jednej z ulic, zbliżając się do ronda na ulicy Piłsudskiego, podjechał do mundurowych mężczyzna z synem i przez okno poinformował, że jego syn nie może oddychać i poprosił o pomoc. W takich momentach liczy się każda minuta. Policjanci natychmiast, bez chwili wahania, zareagowali na tę sytuację i poinstruowali kierującego jak poruszać się za pojazdem uprzywilejowanym. Stróże prawa użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych i pilnie rozpoczęli eskortę do Wojewódzkiego Szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Po dotarciu na Szpitalny Oddział Ratunkowy chłopiec został przekazany pod specjalistyczną opiekę medyków.

Ratowanie wartości najwyższej jaką jest ludzkie życie i zdrowie to fundament policyjnej służby. Często pierwszą osobą która podaje pomocną dłoń są właśnie policjanci. Jesteśmy do dyspozycji społeczeństwa przez 24 godziny na dobę i służymy pomocą każdemu, który takiej pomocy potrzebuje. Pomagamy i chronimy!

( KWP w Gorzowie / mw)