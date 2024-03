Celne uderzenie w narkobiznes Data publikacji 04.03.2024 Powrót Drukuj W sobotę Sąd Rejonowy w Busku – Zdroju zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 22-latka, podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany w ubiegły czwartek przez kryminalnych z miejscowej komendy. W pomieszczeniach użytkowanych przez mieszkańca Buska – Zdroju funkcjonariusze znaleźli prawie 4 kilogramy różnego rodzaju substancji odurzających. Zgodnie z ustawą, za posiadanie znacznych ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

W ubiegły czwartek kryminalni z buskiej komendy ustalili, że na posesji użytkowanej przez 22-letniego mieszkańca Buska – Zdroju mogą znajdować się substancje odurzające. Policjanci pojechali sprawdzić swoje ustalenia. Pod wskazanym adresem stawili się wraz z zatrzymanym wcześniej młodym mężczyzną. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli prawie 2,5 kilograma kryształków substancji psychoaktywnej 4-CMC (klefedron), ponad 1 kilogram suszu roślinnego zidentyfikowanego wstępnie jako marihuana oraz ponad 300 gramów haszyszu. Ponadto zabezpieczono wagi elektroniczne, telefony komórkowe, a na poczet przyszłych kar prawie 20 tysięcy złotych. Mężczyzna trafił po policyjnego aresztu, a zabezpieczone substancje do laboratorium do dalszych badań.

W sobotę Sąd Rejonowy w Busku – Zdroju przychylił się do wniosku prokuratury i wobec 22-letniego mężczyzny zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Dziś zostanie przewieziony do zakładu karnego. Ustawodawca za posiadanie znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych przewidział karę pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Źródło: KPP w Busku – Zdroju

