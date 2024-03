Areszt dla seryjnego złodzieja katalizatorów Data publikacji 04.03.2024 Powrót Drukuj Dzięki wytężonej pracy funkcjonariuszy operacyjnych wadowickiej komendy, zatrzymany został 37-letni mężczyzna podejrzany m.in. o kradzieże katalizatorów, który wpadł podczas kontroli drogowej. Sąd na podstawie zgromadzonych materiałów i dowodów wydał już postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu.

Policjanci pionu kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach od dłuższego czasu prowadzili intensywne działania zmierzające do wykrycia i zatrzymania sprawcy kradzieży katalizatorów z zaparkowanych na terenie Wadowic i powiatu wadowickiego pojazdów. Prowadzone przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do wytypowania samochodu, którego kierujący mógł mieć związek z tym przestępczym procederem. Duże znaczenie przy typowaniu auta oraz miejsc, gdzie doszło do kradzieży, miał miejski monitoring oraz współpraca ze Strażą Miejską w Wadowicach, a przede wszystkim operatorem monitoringu.

1 marca br., policjanci uzyskali informacje, że typowany daewoo musso porusza się po terenie powiatu. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego, wspólnie z policjantami z wadowickiej drogówki, w Andrychowie na ul. Słonecznej, zatrzymali ten pojazd do kontroli drogowej. W chwili próby podjęcia przez policjantów czynności kontrolnych, kierujący zamknął się w pojeździe. Gdy funkcjonariusze próbowali otworzyć auto, wówczas siedzący za kierownicą mężczyzna rozpoczął manewr cofania uszkadzając stojący za nim nieoznakowany radiowóz. Sytuacja ta spowodowała bezpośrednie zagrożenie dla policjantów znajdujących się w obrębie pojazdu, wobec czego funkcjonariusze wykorzystali broń służbową i oddali strzały w opony doprowadzając do jego skutecznego unieruchomienia. Wówczas siedzący za kierownicą 37-letni mieszkaniec Warszawy, otworzył drzwi i w związku z niewykonaniem poleceń wydawanych przez policjantów został obezwładniony.

W wyniku szczegółowej kontroli auta funkcjonariusze znaleźli w bagażniku 10 sztuk wyciętych katalizatorów oraz narzędzia służące do ich demontażu. W trakcie dalszych ustaleń wyszło na jaw, że 37-latek posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ponadto ustalono, że sprawca posługiwał się skradzionymi tablicami rejestracyjnymi, które montował w swoim pojeździe w chwili dokonywania przestępstw. Samochód marki Daewoo, służący mężczyźnie do realizacji przestępczych planów, został zabezpieczony procesowo i trafił na policyjny parking.

W sobotę, 02 marca br., w Prokuraturze Rejonowej w Wadowicach podejrzanemu zostały przedstawione zarzuty tj. zarzut kradzieży, zniszczenia mienia, używania tablic rejestracyjnych pochodzących z innych pojazdów oraz naruszenia zakazu sądowego. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, do którego przychylił się ostatecznie sąd. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Przedmiotem policyjnych ustaleń jest zbadanie udziału mężczyzny w innych zdarzeniach o podobnym charakterze.