Nocna akcja ratunkowa. Mężczyzna skoczył do Wisły Data publikacji 04.03.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komisariatu Policji Wodnego w Krakowie w miniony weekend przeprowadzili działania ratownicze w rejonie mostu Grunwaldzkiego w Krakowie. Policjanci oraz strażnicy miejscy uratowali życie 29-latka z województwa podkarpackiego.

W nocy z soboty na niedzielę (2/3 marca) policjanci otrzymali zgłoszenie o osobie, która miała skoczyć do nurtu Wisły z Mostu Grunwaldzkiego. We wskazane miejsce natychmiast skierowano motorówkę z patrolem z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie. Policjanci rzeczywiście zauważyli mężczyznę unoszącego się na wodzie. Przybycie policyjnej łodzi w rejon zdarzenia zostało poprzedzone podjęciem działań ratowniczych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, z których jeden mimo pory nocnej i niskiej temperatury wskoczył do Wisły, by udzielić pomocy znajdującemu się w rzece mężczyźnie.

Policjanci po wyciągnięciu poszkodowanego z wody na łódź wykonali resuscytację krążeniowo-oddechową, a następnie jego oraz strażnika miejskiego przekazano załodze pogotowia ratunkowego, która przejęła dalsze czynności ratunkowe. Mężczyzna w stanie hipotermii został przewieziony do szpitala.

Apelujemy o niezwłoczną reakcję na sytuacje, w których widzimy, że życie bądź zdrowie ludzkie może być zagrożone. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112.