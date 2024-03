Podwójny sukces w Brazylijskim Jiu Jitsu! Data publikacji 04.03.2024 Powrót Drukuj Znów to zrobił! Młodszy aspirant Michał Jaworski, na co dzień pracujący w policyjnej hali sportowej, zdobył srebrny medal na XI Grand Prix Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu. Ten zawodnik nie schodzi z podium zawodów! Razem z nim wystartował sierżant sztabowy Paweł Łakomiec – również nasz instruktor, który w swoim pierwszym starcie zdobył brąz.

Zawody odbyły się w sobotę. Była to XI Grand Prix Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu w Mińsku Mazowieckim. W prestiżowych zawodach wzięło udział ponad tysiąc zawodników z całego kraju. Wśród nich znalazło się dwóch reprezentantów świętokrzyskiej Policji.

Dla mł. asp. Michała Jaworskiego był to już kolejny start. W purpurowych pasach i kategorii do 88 kilogramów zdobył srebrny medal. Warto zaznaczyć, że w swoich startach Michał nie schodzi z podium, zawsze prezentując najwyższą formę popartą odpowiednim przygotowaniem.

Sierż. szt. Paweł Łakomiec w zawodach wystartował po raz pierwszy. Nie mógł zrobić sobie z tej okazji lepszego prezentu jak zdobycie medalu! W pasach niebieskich, w wadze do 94 kilogramów zdobył zaszczytny brąz, co z pewnością motywuje do kolejnych sukcesów.