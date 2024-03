24 punkty karne w trakcie jednej kontroli drogowej

Policjanci ruchu drogowego zatrzymali 55-letnią kobietę, która kierując mercedesem znacznie przekroczyła prędkość. Dodatkowo wyprzedzała inny pojazd na przejściu dla pieszych. Wrocławianka została ukarana mandatami na łączną kwotę 2 300 zł. Za popełnione wykroczenia otrzymała również 24 punkty karne. Drugi z kierujących tego samego dnia jadąc ponad 100 km/h w obszarze zabudowanym stracił prawo jazdy. Na jego konto trafiło 13 punktów karnych, policjanci ukarali go również mandatem karnym w kwocie 1500 zł. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze to jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Apelujemy o ostrożność na drodze!