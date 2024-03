Ukradł motocykle i sprzęt budowlany wartości ponad 35 tysięcy złotych – zatrzymany przez kryminalnych Data publikacji 05.03.2024 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci z Wydziału Kryminalnego w ubiegły czwartek (28.02) zatrzymali mężczyznę, który miał przy sobie ponad 20 gramów amfetaminy. Zatrzymany okazał się również sprawcą kradzieży z włamaniem do dwóch garaży, z których ukradł między innymi 3 motocykle i sprzęt budowlany – wartość skradzionych rzeczy to ponad 35 tysięcy złotych.

Niejednokrotnie piszemy o tym, jak ważna jest u policjantów pamięć wzrokowa i dobre rozpoznanie terenu, na którym pracują. Takie umiejętności doskonale wykorzystują zielonogórscy kryminalni. W ubiegły czwartek, 28 lutego w sklepie na jednym z osiedli spojrzeli na robiącego zakupy mężczyznę i jego twarz wydała im się znajoma. Po wylegitymowaniu okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany – ale to był dopiero początek…

Zatrzymanym był 27-latek pochodzący z województwa dolnośląskiego, od kilku miesięcy mieszkający w Zielonej Górze. Mężczyzna został przeszukany i policjanci znaleźli przy nim 22 gramy amfetaminy. Ponadto 27-latek był typowany przez kryminalnych do kradzieży z włamaniem do dwóch garaży na jednym z zielonogórskich osiedli. Z jednego z garaży ukradł 3 motocykle marki Honda i Suzuki oraz aluminiowe felgi od samochodu osobowego. Z drugiego z garażu natomiast między innymi agregat malarski, butlę z gazem i palnikiem do opalania papy, drabinę, szlifierkę i klucze nasadowe. Pokrzywdzeni złożyli zawiadomienia o włamaniach w Komisariacie I Policji. Skradzione motocykle oraz felgi wycenione zostały na 31500 złotych, sprzęt budowlany na ponad 4000 złotych.

Kryminalni przeszukali garaże, w których zatrzymany 27-latek ukrył skradzione przedmioty. Odzyskali motocykle i część sprzętu. Okazało się, że część skradzionych przedmiotów została już przez mężczyznę wstawiona do lombardu, a aluminiowe felgi sprzedane przygodnej osobie. Policjanci odzyskali również sprzęt z lombardu. Oprócz sprzedanych felg wszystkie pozostałe rzeczy trafiły do pokrzywdzonych.

Zatrzymany 27-latek był wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe i przeciwko mieniu. Podejrzany usłyszał od Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze 2 zarzuty kradzieży z włamaniem i zarzut posiadania narkotyków. Przyznał się do zarzucanych mu czynów o złożył wyjaśnienia. Prokurator oddał 27-latka pod policyjny dozór. Za popełnione kradzieże z włamaniem grozi podejrzanemu do 10 lat więzienia, a za przestępstwo posiadania narkotyków do 3 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kc)