Podziękowania dla mieszkanki powiatu krakowskiego za wzorową obywatelską postawę Data publikacji 05.03.2024 Powrót Drukuj W kalwaryjskim komisariacie odbyło się spotkanie, podczas którego komendant podinsp. Fryderyk Mamcarczyk podziękował kobiecie, która pomogła funkcjonariuszom w odnalezieniu zaginionego 12-latka.

Wczoraj, 4 marca br., w budynku Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, komendant komisariatu, podinsp. Fryderyk Mamcarczyk, osobiście podziękował pani Katarzynie Klimas za wzorową obywatelską postawę, dzięki której zaginiony 12-letni chłopiec został odnaleziony i wrócił do domu. Komendant wręczył kobiecie list gratulacyjny i podziękował za zaangażowanie. Podkreślił, że jest mu niezmiernie miło, że w pośpiechu dnia codziennego są ludzie, którym leży na sercu bezpieczeństwo innych.

26 lutego br., około godz. 16.30, policjanci z Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 12-letniego mieszkańca gminy Stryszów. Chłopiec w godzinach porannych został odwieziony przez ojca do szkoły, gdzie jak się okazało nie dotarł. Nie odbierał też telefonu od swojej matki, a w godzinach popołudniowych jego telefon przestał być aktywny.

Policjanci bezpośrednio po otrzymaniu informacji o zaginięciu natychmiast podjęli działania poszukiwawcze. Dyżurny powiadomił inne jednostki Policji i wysłał policyjne patrole celem sprawdzenia podległego rejonu oraz zadysponował na miejsce przewodnika z psem tropiącym. Dla jednostki Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej został ogłoszony alarm, a do dziennikarzy wysłano komunikat, w którym przekazano rysopis i fotografię 12-latka. Jak wynikało z dalszych ustaleń, telefon chłopca, po godz. 14.00 logował się na terenie gminy Liszki, w związku z tym poszukiwania rozszerzono na teren powiatu krakowskiego. Około godz. 20.00 dyżurny kalwaryjskiego komisariatu otrzymał informacje, że chłopiec został odnaleziony. Do Komisariatu Policji w Skawinie przywiozła go pani Katarzyna Klimas. Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta wracając z pracy, w miejscowości Rzozów, zauważyła chłopca siedzącego na krawężniku w rejonie przystanku autobusowego. Gdy dotarła do domu i przeczytała w Internecie komunikat o zaginięciu 12-latka, wówczas zorientowała się, że najprawdopodobniej widziała zaginionego. Pani Katarzyna wróciła w rejon przystanku, gdzie nadal przebywał nieletni. Kobieta zaczęła rozmawiać z chłopcem informując go, że wszyscy go poszukują, a najbliżsi bardzo się o niego martwią. Finalnie chłopiec został odwieziony przez panią Katarzynę do skawińskiego komisariatu.

Pamiętajmy, że pomoc, jaką oferujemy innym ludziom zawsze procentuje i do nas wraca. Pani Katarzynie za wzorową postawę obywatelską jeszcze raz serdecznie dziękujemy.