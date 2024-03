Źle zaparkowane samochody utrudniły dojazd do pacjentki. Pomocy medykom udzielili policjanci Data publikacji 05.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach, w powiecie oświęcimskim udzielili pomocy ratownikom medycznym w transporcie chorej pacjentki, z bloku do karetki Pogotowia Ratunkowego. Pojazd medyków nie mógł podjechać pod blok, w którym mieszkała 90-latka z uwagi na fakt, że drogę blokowały, źle zaparkowane samochody.

Wczoraj (4.03.br.), o godzinie 11.35 Zespół Ratownictwa Medycznego został pilnie wezwany do jednego z mieszkań w Brzeszczach, aby udzielić pomocy starszej kobiecie. Niestety dojazd karetki pod wskazany adres blokowały dwa zaparkowane nieprawidłowo samochody. Ratownicy pozostawili karetkę przed innym blokiem. Zabrali ze sobą nosze oraz niezbędny sprzęt medyczny, po czym udali się do seniorki. W międzyczasie wezwali Policję. W kilka chwil na miejscu zjawili się dzielnicowi. Pomogli medykom przetransportować pacjentkę do karetki. Następnie spisali numery rejestracyjne opla i dacii, których kierowcy zaparkowali w miejscach, gdzie obowiązywał zakaz parkowania.

Służby ratunkowe apelują do kierowców, aby nigdy nie parkowali samochodów w miejscach, w których obowiązują zakazy.

Za parkowanie w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz parkowania kierowcy grozi grzywna, odholowanie na własny koszt lub mandat karny. W przypadku pożaru kierowca może zostać również pociągnięty do odpowiedzialności za utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych, co zagrożone jest karą aresztu i grzywny.

Nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy wskazuje również na brak zrozumienia dla sposobu działania służb. Zarówno ratownicy, strażacy, jak i policjanci, na miejsce zabierają sprzęt służbowy, ponieważ nigdy nie wiedzą jakiej pomocy będzie wymagała osoba, do której się udają. Niejednokrotnie mają do pokonania kilka pięter. A przecież docierając na miejsce muszą mieć siłę, aby natychmiast przystąpić do działania.

Służby apelują, o przestrzeganie przepisów i stosowanie się do znaków drogowych. Jeśli w danym miejscu obowiązuje zakaz parkowania, należy poszukać miejsca parkingowego w innym miejscu.

Pamiętajmy wydłużony czas podjęcia interwencji przez ratowników medycznych, strażaków i policjantów, może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osoby, której ma zostać udzielona pomoc. Ten czas może zdecydować o ludzkim życiu.