Eskortowali chorą kobietę do szpitala. Za pomoc podziękował lekarz Data publikacji 05.03.2024 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim wpłynęły podziękowania dla policjantów, którzy przez kilkanaście kilometrów eskortowali pojazd z chorą pacjentką. O pomoc w szybkim dotarciu kobiety do szpitala poprosił lekarz, który wiózł ją do placówki. Dzięki sprawnej i bezpiecznej eskorcie chora na czas trafiła do szpitala, gdzie zajął się nią personel medyczny. Za udzieloną pomoc lekarz wystosował podziękowania.

Wczoraj do tomaszowskiej komendy zadzwonił lekarz z prośbą o pomoc w pilnym dotarciu do szpitala. Kierowca przewoził kobietę, która potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej. Dzięki szybkiej reakcji naszych mundurowych chora bezpiecznie i na czas dotarła do szpitala, gdzie została przekazana personelowi medycznemu, który udzielił jej specjalistycznej pomocy.

Po raz kolejny policyjny pilotaż zakończył się sukcesem, a osoba potrzebująca otrzymała pomoc na czas.

„… Serdeczne podziękowania za udzieloną eskortę za przejazd do szpitala z pacjentką (…) jestem pełen uznania dla 4 funkcjonariuszy policji ich wysokich umiejętności zawodowych oraz okazanej empatii. Wasza szybka reakcja i profesjonalizm w trudnej sytuacji braku dostępności systemowej karetki pogotowia był niezwykle ważny (…)”, to fragment podziękowań, które dzisiaj wpłynęły na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim.