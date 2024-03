Spryskał gazem ochroniarza podczas ucieczki ze kradzionym towarem. Policjanci zatrzymali podejrzanych Data publikacji 05.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim ustalili i zatrzymali dwie osoby podejrzane o kradzież rozbójniczą w jednym z marketów na terenie miasta. Aby utrzymać się przy posiadaniu skradzionego towaru, jeden z nich użył gazu wobec interweniującego ochroniarza. Mężczyznom przedstawiono zarzut i teraz grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

W czwartek (29 lutego) policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w toku prowadzonych czynności ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie kradzieży rozbójniczej w jednym z marketów znajdujących się przy ulicy Szpitalnej na terenie miasta. Jeden z mężczyzn dokonał kradzieży sprzętu AGD o wartości ponad 400 złotych, drugi stał na czatach. Na całą sytuację zareagował ochroniarz sklepu i ruszył w kierunku mężczyzn. Podczas próby zatrzymania doszło pomiędzy nim, a mężczyznami do szarpaniny, podczas której jeden z nich użył wobec pracownika sklepu gazu pieprzowego.

Na podstawie zebranych informacji oraz nagrania z kamery monitoringu policjanci wytypowali podejrzanych mężczyzn. Już następnego dnia zostali zatrzymani i obaj trafili do policyjnego aresztu. Jak się okazało byli to mężczyźni w wieku 42 i 30 lat, mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego. Podczas czynności procesowych mężczyźni przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie zebranego przez śledczych materiału dowodowego, na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego 42-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Za popełnione przestępstwo kradzieży rozbójniczej kodeks karny przewiduje karę od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.



( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

