Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 72-latka Data publikacji 05.03.2024 Powrót Drukuj Błyskawicznie podjęta akcja poszukiwawcza pomogła w odnalezieniu 72-latka, który samowolnie oddalił się ze szpitala i nie powrócił do domu. Dzięki szybkiej reakcji policjantów Zespołu Dyżurnych oraz policjanta z Wydziału Kryminalnego mężczyzna został odnaleziony po godzinie od zgłoszenia. Cały i zdrowy wrócił do wdzięcznej za pomoc rodziny.

W poniedziałek, 4 marca br. przed północą do Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie zgłosiła się mieszkanka naszego powiatu zaniepokojona tym, że jej 72-letni wujek nie powrócił do domu. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna wczoraj około południa został przewieziony do szpitala w Krasnymstawie, skąd miał się oddalić w godzinach popołudniowych. Niestety nie powrócił do miejsca zamieszkania.

Dzięki szybkiej reakcji policajntów pełniących służbę na Stanowisku Kierowania i zadysponowaniu do działań policjantów będących w służbie już po około godzinie odnaleźliśmy zaginionego na jednej z ulic Krasnegostawu. Mężczyznę całego i zdrowego odnalazł jeden z techników kryminalistyki, który patrolował ulice miasta za mężczyzną.

72-latek został przekazany pod opiekę wdzięcznej rodzinie.