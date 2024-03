Zatrzymany pijany kierowca, który mając 1,5 promila alkoholu w organizmie wiózł na kolanach dziecko Data publikacji 05.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który kieruje osobową skodą z dzieckiem na kolanach i prawdopodobnie jest nietrzeźwy. Na miejscu okazało się, że jeszcze przed przyjazdem policjantów świadkowie zwrócili mężczyźnie uwagę, wówczas udał się na teren swojej posesji, wrócił pieszo z drewnianym przedmiotem i uderzył w ich hondę. Funkcjonariusze zbadali trzeźwość 43-latka, miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto okazało się, że 43-letni mężczyzna ma dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, a także cofnięte uprawnienia do kierowania.

Policjanci z ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie, że na ul. Dębowej mężczyzna kieruje osobową skodą bez tablic rejestracyjnych, ma na kolanach dziecko i najprawdopodobniej jest nietrzeźwy. Funkcjonariusze od razu pojechali pod wskazany adres. W rozmowie z policjantami świadkowie potwierdzili to zdarzenie. Policjanci ustalili, że świadkowie, widząc tę sytuację zwrócili uwagę mężczyźnie, który bardzo się zdenerwował, poszedł teren swojej posesji i wrócił z drewnianym trzonkiem i uderzył nim w samochód świadków, uszkadzając go. Policjanci zatrzymali 43-latka. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało prawie 1,5 promila. Okazało się, że 43-latek ma dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów oraz cofnięte uprawnienia do kierowania. Na miejsce przyjechała grupa dochodzeniowo – śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, który wykonał oględziny pojazdu. Funkcjonariusze zabezpieczyli też monitoring, którego zapis potwierdza fakt kierowania przez mężczyznę autem.

Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu. Policjanci prowadzą czynności, do których będzie powołany biegły, aby sprawdzić stan upojenia 43-latka podczas kierowania pojazdem. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości narażając życie i zdrowie małoletniego dziecka grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Za uszkodzenie mienia oraz niestosowania się do wyroków sądu można trafić do więzienia na okres 5 lat.