Protest rolników w stolicy. Służby w pełnej gotowości Data publikacji 05.03.2024 Powrót Drukuj Przed nami największe zgromadzenie w tym roku, które wymaga od nas dużo pracy. Wszystko po to, by każdy, kto w tym czasie będzie przebywał w Warszawie i na terenie stołecznego garnizonu mógł czuć się bezpiecznie. Na drogach garnizonu stołecznego należy spodziewać się utrudnień, jednak policjanci będą dbać o bezpieczeństwo. Wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe służby wyznaczą objazdy.

Przypominamy, że na terenie miasta st. Warszawy umieszczone są znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Stołeczne ulice są oznaczone chociażby znakiem B-5 z tabliczką T-0, m.in. w takich miejscach jak:

Okuniewska/1 Praskiego Pułku

Trakt Brzeski/Jana Pawła II

Patriotów/Bysławska

Walcownicza/Patriotów

Wał Miedzeszyński/Bysławska

Przyczółkowa/Waflowa

Puławska/Karczunkowska

Aleja Krakowska/S-2

Aleje Jerozolimskie/Ryżowa

Kasprzaka/Ordona

Wolska/Elekcyjna

S-8/Połczyńska

Górczewska/Lazurowa

Arkuszowa/Estrady

Pułkowa/Wóycickiego

Modlińska/Płochocińska

ul. Modlińska na wys. ul. Sprawnej

W przypadku złamania tego zakazu należy spodziewać się kontroli drogowej, która może zakończyć się mandatem karnym. Ponadto zaznaczyć należy, że wykroczenia mogą dotyczyć także nieprawidłowego poruszania się w zorganizowanych kolumnach. Jeszcze poważniej wygląda sytuacja, gdy kierujący nie zatrzyma się do kontroli, co wiąże się m.in. z utratą uprawnień. Trzeba mieć świadomość, że wjazd ciągników do Warszawy mógłby sparaliżować pracę służb ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych.

Za nami ostatnie odprawy. Zadania zostały przydzielone. Najważniejsze z nich to zapewnienie bezpieczeństwa wydarzeń, ale również zdecydowana reakcja policjantów na przypadki łamania prawa, a w szczególności niestosowanie się do znaków zakazu wjazdu.

Jutro na bieżąco będziemy informowali o utrudnieniach w ruchu na ulicach Warszawy i naszego garnizonu. W miarę możliwości będą przygotowywane objazdy. Warto już teraz pomyśleć o alternatywnych trasach przemieszczania się, a przede wszystkim o korzystaniu z warszawskiego transportu publicznego.

W zabezpieczenie jutrzejszych wydarzeń zaangażowani są policjanci ze wszystkich komórek, jak również tradycyjnie przy dużych wydarzeniach, możemy liczyć na wsparcie Komendanta Głównego Policji, który kieruje do nas dodatkowe siły. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest to wydarzenie, ale jednocześnie nie można zapominać o zagrożeniach, obowiązujących stopniach alarmowych CRP, które wymagają od nas wzmożonej czujności. Każdorazowo zakładamy, że wydarzenia planowane w stolicy będą miały charakter spokojny, to jednak nie możemy zapominać o zagrożeniach, w tym tych o charakterze terrorystycznym.

Apelujemy do uczestników oraz wszystkich przebywających w miejscach odbywających się protestów o informowaniu obecnych na miejscu policjantów o wszelkich zagrożeniach.