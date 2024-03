Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch oszustów, którzy za pomocą kodów BLIK wypłacali pieniądze z bankomatów Data publikacji 05.03.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 32 lat podejrzewanych o doprowadzenie szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd, co do swojej tożsamości i wyłudzenie kodu BLIK, a następnie wypłaty cudzych środków pieniężnych z bankomatów zlokalizowanych na terenie stolicy Dolnego Śląska. Straty pokrzywdzonych mogą sięgać kwoty co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyznom za tego typu przestępstwa może grozić kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą komendy miejskiej we Wrocławiu od pewnego czasu pracowali nad sprawą dotyczącą oszustw popełnianych na szkodę różnych osób. Funkcjonariusze na podstawie działań operacyjnych zatrzymali dwóch młodych mężczyzn w wieku 27 i 32 lat, którzy działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami doprowadzili w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nieustalonych osób poprzez wprowadzenie w błąd co do rzeczywistego celu wypłaty środków z rachunków bankowych za pomocą przekazywanych mu przez nie kodów BLIK.

Policjanci zabezpieczyli przy mężczyznach pieniądze w kwocie 40 tys. zł.

Funkcjonariusze cały czas ustalają osoby, które mogą być pokrzywdzone w tej sprawie. Policjanci analizują zebrany materiał dowodowy i sprawdzają, czy podejrzani nie mają na swoim koncie jeszcze innych tego typu przestępstw.