Policjant po służbie udaremnił dalszą jazdę pijanemu kierowcy bez uprawnień Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj Policjant z gostynińskiej komendy, wracając do domu po służbie, zatrzymał 52-latka, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. W trakcie przeprowadzonej kontroli mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, które wykazało, że mieszkaniec gminy Gostynin miał prawie 2 promile. Za brak uprawnień oraz kierowanie w stanie nietrzeźwości, mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjant z gostynińskiej komendy w poniedziałek, 04.03.2024 r., po południu, wracając do domu po skończonej służbie, na jednej z ulic Gostynina zauważył mężczyznę, który kierował skodą, a z posiadanych przez niego informacji wynikało, że może on nie mieć uprawnień do kierowania.

Funkcjonariusz po zatrzymaniu się skody zajechał kierującemu drogę, a następnie wyjął kluczyki ze stacyjki i uniemożliwił dalszą jazdę kierowcy. Przybyły na miejsce patrol gostynińskiej drogówki ustalił, że kierującym skodą był 52-letni mieszkaniec gminy Gostynin oraz, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznym. 52-latek został poddany badaniu na zawartość alkoholu, które wykazało, że miał on prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Za kierowanie bez uprawnień oraz kierowanie w stanie nietrzeźwości, mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci apelują. Alkohol negatywnie działa na organizm człowieka. Tracimy zdolność koncentracji i poczucie rzeczywistości. Zdecydowanie wydłuża się zdolność oceny sytuacji i czas reakcji. Nigdy nie wolno wsiadać za kierownicę po alkoholu! Pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowco, włącz myślenie!