Pojawili się w odpowiednim momencie Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego z Mokotowa otrzymali zgłoszenie dotyczące sytuacji, w której życie mężczyzny mogło być zagrożone. Szybkie ustalenia, zaangażowanie i zdecydowana interwencja policjantów nie doprowadziła do tragedii.

Mokotowscy funkcjonariusze podczas służby otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który był zaniepokojony sytuacją swojego znajomego. Opowiedział policjantom, że otrzymał informację, że życie jego kolegi może być zagrożone. Cała sytuacja wskazywała, że osoba ta zamierza zrobić sobie krzywdę. Mężczyzna wskazał, gdzie mieszka jego znajomy jednak nie był w stanie podać dokładnego lokalu. Policjanci niezwłocznie udali się pod wskazany adres i szybko ustalili, w którym lokalu przebywa młody mężczyzna.

Drzwi były zastawione, przez co wejście do pokoju było utrudnione. Po dostaniu się do środka funkcjonariusze spostrzegli młodego mężczyznę siedzącego na parapecie. Policjanci wiedzieli, że liczy się każda sekunda. Dzięki dobrze poprowadzonej rozmowie chłopak po pewnym czasie zszedł z parapetu. Kiedy sytuacja została opanowana i mężczyzna był już bezpieczny, funkcjonariusze wezwali pogotowie ratunkowe, które po przybyciu na miejsce przetransportowało go do szpitala.

To już kolejny przykład szybkiego i profesjonalnego działania policjantów, dzięki któremu nie doszło do tragedii i udało się uratować ludzkie życie.



