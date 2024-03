Podszywali się pod kierownictwo łódzkiej komendy - zostali zatrzymani Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy oszukiwali wykorzystując metodę „na pracownika banku” i „policjanta”. Byli tak zuchwali w swoim zachowaniu, że podszywali się nawet pod kierownictwo łódzkiej komendy.

Pierwszy sygnał dotyczący tego procederu policjanci otrzymali w listopadzie 2023 roku. Do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zadzwonił obywatel, który chciał potwierdzić czy faktycznie rozmawiał przed chwilą z jednym z wysoko postawionych funkcjonariuszy tej jednostki. Ponieważ wszystko wskazywało na to, iż rozmówca mógł paść ofiarą oszustwa został natychmiast skierowany do wydziału kryminalnego. Jak ustalili funkcjonariusze tego dnia do jednego z mieszkańców Łodzi zadzwonił mężczyzna. Przedstawił się jako pracownik banku i poinformował, że pieniądze które rozmówca ma zgromadzone na koncie bankowym są zagrożone. Po chwili miał zadzwonić wysoko postawiony funkcjonariusz policji. Potwierdził on wszystkie informacje, które miał przekazać rzekomy pracownik banku. Oszuści zapewne wzięli jego dane ze strony internetowej komendy aby w ten sposób dodatkowo uwiarygodnić swoje działania. Rzekomy bankowiec przekonał rozmówcę aby zabezpieczył swoje pieniądze przelewając je na wskazane konto bankowe. Mężczyzna posłuchał rady oszusta. Jego czujności nie wzbudził fakt, że dzwoniące do niego osoby miały wyraźnie obcy akcent. Tym sposobem stracił ponad 47,5 tysiąca złotych. W pewnym momencie jednak zaczął podejrzewać, że mógł paść ofiarą oszustwa. Zadzwonił więc do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Tam niestety jego obawy się potwierdziły.

Sprawą zajęli się kryminalni. Wiedzieli, że rozwiązanie tej zagadki nie będzie należało do najłatwiejszych. Przez kilka tygodni analizowali każdy zebrany ślad, każdą uzyskana informację. W końcu ustalili, że jeden z mężczyzn zamieszanych w ten przestępczy proceder może przebywać w Katowicach. Na początku lutego 2024 roku pojechali do jego miejsca zamieszkania. Na miejscu zastali podejrzewanego 27-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna przyznał, że jego rolą było wyszukiwanie osób których dane były wykorzystywane do zakładania kont bankowych, na które trafiały później pieniądze pokrzywdzonych. Jego zadaniem było również szybkie wypłacanie zgromadzonego kapitału.

Policjanci wiedzieli, że mężczyzna nie działał sam. Ustalili dane jego wspólnika. Jak się okazało był to 47-letni obywatel Gruzji. Policjanci wiedzieli, że wynajmuje on mieszkanie na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. 29 lutego 2024 roku zapukali do jego drzwi. Pomimo wielokrotnych okrzyków „policja” nikt nie otwierał. Policjanci wiedzieli jednak, że ktoś znajduje się w mieszkaniu. Na miejsce przyjechał również pełnomocnik właściciela mieszkania, który otworzył drzwi. Tak jak funkcjonariusze podejrzewali poszukiwany mężczyzna był w środku. Został natychmiast zatrzymany. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty oszustwa, prania brudnych pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem I Wydziału Prokuratury Regionalnej w Łodzi.