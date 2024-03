Groźbą odebrał innemu nastolatkowi głośnik – usłyszał zarzuty Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Opola po kilku dniach od wymuszenia rozbójniczego, do którego doszło pod jedną ze szkół zatrzymali podejrzanego o to 17-letniego mieszkańca naszego powiatu. Nastolatek miał przy użyciu groźby zmusić innego młodego chłopaka do klękania i przepraszania oraz odebrać mu mobilny głośnik. Podejrzany o ten czyn 17-latek będzie odpowiadał jak osoba dorosła. Wobec zatrzymanego został zastosowany dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

Pod koniec lutego otrzymaliśmy zgłoszenie o sytuacji, która miała miejsce pod jedną z opolskich szkół. Tam według zgłoszenia do 17-letniego chłopaka podszedł inny nastolatek i grożąc mu zażądał od niego, aby ten oddał mu mobilny głośnik. Dodatkowo zmusił go stosując dalsze groźby do klękania i przepraszania. Po całym zdarzeniu, podejrzany wraz z odebranym bezprawnie głośnikiem odszedł z miejsca.

Sprawą zajęli się kryminalni z Opola, którzy zabezpieczyli dowody i przesłuchali świadków. To pozwoliło im na ustalenie, a następnie zatrzymanie po kilku dniach 17-letniego mieszkańca powiatu opolskiego. Nastolatek nie krył zaskoczenia wizytą policjantów. Kryminalni w miejscu jego zamieszkania zabezpieczyli odebrany bezprawnie sprzęt elektroniczny.