Atak fałszywego pracownika banku. Kobieta straciła 150 tysięcy złotych Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci kolejny raz apelują o ograniczone zaufanie do nieznanych osób. Oszust podszywający się pod pracownika banku w rozmowie telefonicznej poinformował 64-latkę, że ktoś włamał się na jej konto i zgromadzone tam oszczędności są zagrożone. Nieświadoma mieszkanka Nowej Soli za namową przestępcy aktywowała otrzymane w wiadomości SMS kody i tym sposobem straciła oszczędności życia. Przypominamy o ostrożności!

Oszuści stale wymyślają nowe metody wyłudzenia pieniędzy. Przełamują zabezpieczenia kont na portalach społecznościowych i podszywają się pod ich właścicieli. Niestety są również przypadki, gdy fałszywy pracownik banku przeprowadza „weryfikację rozmówcy” i uzyskuje dane wrażliwe jak imię, nazwisko, numer pesel, w tym często login i hasło do aplikacji bankowej. Wtedy oprócz kradzieży zgromadzonych środków, sprawca może zaciągnąć kredyt.

W poniedziałek, 4 marca 2024 r. 64-latka odebrała telefon od „pracownika banku”, który dzwonił z informacją, że ktoś włamał się na jej konto i ukradł pieniądze oraz zlikwidował lokatę. Troskliwie uczulał rozmówczynię, że musi zablokować te pieniądze, by mogły wrócić na jej konto. W dalszej części rozmowy instruował, jak kobieta ma postępować i wysyłał na jej telefon kody, które poszkodowana aktywowała. Ta poczyniła wszystko wedle wskazówek fałszywego pracownika banku i tym sposobem straciła ponad 150 tysięcy złotych.

Apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas telefonicznych rozmów z nieznajomymi osobami. Pamiętajmy, że oszuści manipulują rozmową tak, by uzyskali jak najwięcej informacji. Dlatego w kontaktach z nieznajomymi kieruj się zawsze zasadą ograniczonego zaufania. Rozłącz się i skontaktuj z konsultantem swojego banku, aby zweryfikować, czy rozmówca faktycznie jest tym, za kogo się podaje. Można też osobiście udać się do oddziału, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Przestrzeganie kilku zasad sprawi, że nie utracimy swoich oszczędności.

Pamiętaj:

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy,

Policja nigdy nie dzwoni, by informować o prowadzonych akcjach uchwycenia przestępcy,

Jeżeli masz jakieś wątpliwości, rozłącz się,

Nie działaj pochopnie pod presją czasu lub w emocjach,

Niezwłocznie powiadom Policję o takim zdarzeniu, dzwoniąc pod numer 112.