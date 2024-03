Polkowiccy policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj Zaangażowanie i zdecydowane działania policjantów pozwoliły na wytypowanie, odnalezienie i zatrzymanie 20-latka podejrzanego o zabójstwo. Sprawa, której tragiczny finał rozegrał się w Chocianowie wyszła na światło dzienne w minioną niedzielę. Na obecnym etapie śledztwa Sąd Rejonowy w Lubinie tymczasowo aresztował zatrzymanego przez funkcjonariuszy mężczyznę na okres najbliższych trzech miesięcy.

W minioną niedzielę (3 marca) polkowiccy policjanci zostali postawieni w stan gotowości. Alarmowe wezwanie do służby wiązało się z makabrycznym odkryciem w Chocianowie. W jednym z mieszkań odnaleziono ciało 62-latki z raną ciętą szyi.

Policjanci od początku czynności, nad którymi nadzór objęła Prokuratura Rejonowa w Lubinie, nie wykluczali udziału osób trzecich. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na wytypowanie osoby, która w przeświadczeniu funkcjonariuszy miała związek z opisywanym zdarzeniem. 20-letni mieszkaniec Chocianowa został zatrzymany jeszcze tego samego dnia i to w chwili, gdy nosił się z zamiarem opuszczenia terenu powiatu polkowickiego.