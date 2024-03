Archiwum X - możesz pomóc policjantom rozwiązać niewyjaśnione sprawy sprzed lat Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj Zespół do Spraw Przestępstw Niewykrytych dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, czyli tzw. Archiwum X, to specjalna grupa funkcjonariuszy, w skład której wchodzą niezwykle doświadczeni policjanci. Ich zadaniem jest analiza niewykrytych spraw sprzed lat, które przy wykorzystaniu najnowszych technik badawczych, mają szansę na rozwiązanie. Teraz funkcjonariusze tego zespołu uruchomili specjalną skrzynkę poczty elektronicznej, na którą można anonimowo przesyłać wszelkie informacje mogące przyczynić się do rozwikłania spraw sprzed nawet kilkudziesięciu lat. Policjantów można również powiadomić, dzwoniąc pod dedykowany do tego celu numer telefonu.

Archiwum X to specjalistyczny zespół policjantów działający od kilkunastu lat w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zajmujący się niewykrytymi sprawami dotyczącymi głównie zbrodni zabójstwa sprzed 10, 20 a nawet 30 lat. Funkcjonariusze wracają do spraw zamkniętych, analizując po latach materiał dowodowy przy wykorzystaniu najnowszych metod śledczych.

Jeśli byłeś świadkiem podobnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, słyszałeś o takim przestępstwie lub masz z jakiegokolwiek innego źródła informacje, które mogłyby przyczynić się do wykrycia jego sprawcy lub sprawców, skorzystaj z naszej specjalnej skrzynki poczty elektronicznej lub zadzwoń pod wskazany poniżej numer telefonu i powiadom nas o tym. Nie zrażaj się upływem czasu, nie wahaj się, nie pozwól, aby osoby odpowiedzialne za zbrodnie uniknęły kary. Pamiętaj, nie ma złych informacji, każdy szczegół może mieć znaczenie. Zapewniamy pełną anonimowość.

Adres poczty elektronicznej Archiwum X: archiwumx@wr.policja.gov.pl

Numer telefonu kontaktowego: 603 765 944