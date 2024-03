Pościg za drogowym piratem zakończony jego zatrzymaniem Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj Pościg świebodzińskiej drogówki za 24- letnim mężczyzną, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Odbywał on już kary pozbawienia wolności za przestępstwa drogowe, w tym za niezatrzymanie do kontroli, posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów. Na swoim „koncie” ma wiele wykroczeń i przestępstw drogowych, od utraty prawo jazdy, poprzez prowadzenie bez uprawnień, ucieczki, do niestosowania się do wyroków sądu. Został zatrzymany i przebywa w celi świebodzińskiej jednostki.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy przede wszystkim od odpowiedzialności uczestników. Zasada ograniczonego zaufania, szczególnej ostrożności, oceny sytuacji na drodze... służą one zapobieganiu zdarzeniom, które mogą być tragiczne w skutkach. Niestety, czasami możemy wszystko wykonać bezbłędnie, a brawura i lekkomyślność innych sprawi, ze to my poniesiemy największą konsekwencję, bo stracimy życie lub kogoś bliskiego. Dlatego tak ważna jest eliminacja „piratów drogowych”.

We wtorek z rana, 5 marca br. świebodzińscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego pozyskali informację, o kierowcy, który prowadzi samochód mimo obowiązującego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Jest on doskonale znany świebodzińskiej „drogówce”, ponieważ wielokrotnie był przez nich karany za wykroczenia drogowe, w tym spowodowanie zagrożenia, jazdę bez uprawnień. Wyrobione prawo jazdy również bardzo szybko utracił, kilkukrotnie nie zatrzymał się do kontroli i prowadzone były za nim pościgi. Za niezatrzymanie się do kontroli dla oraz niestosowanie się do wyroków sądu odbył kary pozbawienia wolności w łącznym wymiarze 20 miesięcy. To jednak nadal nie powstrzymało go od wsiadania za kierownicę pomimo iż zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje go do 2025 roku!

Informacja uzyskana przez policjantów potwierdziła się. Rozpoznali za kierownicą tego właśnie mężczyznę. Jednak pomimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych mężczyzna nie zatrzymał się i zaczął uciekać. W małej miejscowości, w rejonie szkoły i przedszkola z dużą prędkością, ścinając zakręty, stwarzał ogromne zagrożenie dla mieszkańców. Podczas pościgu mężczyzna skręcił w drogi leśne i polne, gdzie usiłował ukryć auto i dalej uciekał pieszo. Szybkie ustalenia i doskonała koordynacja patroli pozwoliła ustalić, że zbiegł on na teren posesji, gdzie aktualnie przebywa. Tam mężczyzna został zatrzymany. Odpowie za przestępstwo z artykułu 178b Kodeksu Karnego (niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5) oraz z artykułu 244 Kodeksu Karnego (niestosowanie się do orzeczonych środków karnych przez Sąd, jak zakaz prowadzenia pojazdów, za który również grozi kara pozbawienia wolności do lat 5). Odpowie również za wykroczenia w ruchu drogowym, które popełniał podczas ucieczki (w tym stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym).

Mężczyźnie grozi kolejna kara pozbawienia wolności jak również nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)

Film Pościg za drogowym piratem zakończony jego zatrzymaniem Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Pościg za drogowym piratem zakończony jego zatrzymaniem (format mp4 - rozmiar 15.96 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja_filmu.m4a Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Audiodeskrypcja_filmu.m4a (format m4a - rozmiar 303.01 KB)